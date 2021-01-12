شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يوجه رسالة لجماهير الزمالك حول رحيله للعين الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، ملف انتقاله للعين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال لاعب الزمالك عبر موقعه على «إنستجرام»، «كل التقدير والاحترامه لكل من تحدث في وسائل الإعلام، الجميع يعلم حبي للزمالك الذي لولاه ما وصلت لهذه المكانة، سأبذل قصارى جهدي مع الفريق حتى آخر يوم لي داخل النادي».

وكان زيزو قد تلقى عرضا من العين الإماراتي للانضمام له يناير الجاري، مقابل 3 ملايين يورو، لكن المجلس الأبيض رفضه، مؤكداً تمسكه باللاعب.