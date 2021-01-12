شكرا لقرائتكم خبر عن محمود تريزيجيه يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نجم منتخب مصر، محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، إصابته بفيروس كورونا.

وقال في حسابه على تويتر، مساء الثلاثاء: «قدر الله ماشاء فعل، بعد الإصابة في الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا».

وختم، قائلًا: «الحمد الله على كل شئ وربنا يشفي كل مريض».