شكرا لقرائتكم خبر عن محمود تريزيجيه يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن نجم منتخب مصر، محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، إصابته بفيروس كورونا.
وقال في حسابه على تويتر، مساء الثلاثاء: «قدر الله ماشاء فعل، بعد الإصابة في الرأس 6 غرز، تعرضت لمزق وخلفية ورا بعض غبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا».
وختم، قائلًا: «الحمد الله على كل شئ وربنا يشفي كل مريض».
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