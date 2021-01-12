شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضرب المصري بقذيفة إمام عاشور ويتصدر الدوري العام مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، فوزاً هاماً وصعباً على نظيره المصري البورسيعدي بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل هدف الزمالك الوحيد، إمام عاشور، من تسديدة صاروخية خلال الشوط الثاني، ليحتل الزمالك صدارة ترتيب الجدول برصيد 16 نقطة في انتظار ما يسفر عنه لقاء الأهلي والإنتاج الحربي الذي سيقام عند السابعة والنصف مساء اليوم.

وانتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بنادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم «أوباما» وأحمد سيد «زيزو» وعبدالله جمعة في خط الوسط وأشرف بن شرقي في خط الهجوم.

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وسط محاولات من الزمالك وحصل الفريق على ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء، ورد المصري بعدها بهجمة سريعة من الجانب الأيسر وحصل الفريق البورسعيدي على ركلة ركنية تعامل معها دفاع الفريق، وبعدها تبادل الفريقين السيطرة على وسط الملعب دون أي خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 12 مر عمر كمال جناح فريق المصري من الجبهة اليمنى سدد كرة قوية خارج مرمى محمد أبوجبل، بعدها حاول الزمالك الدخول في مجريات اللقاء بفضل سرعات أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

وانحصر اللعب في وسط الملعب ومحاولات لم تتسم بالخطورة من جانب لاعبي الفريقين، واستمر الزمالك مستحوذا على مجريات اللعب والسيطرة على وسط الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاع المصري الذي لجأ للتأمين الدفاعي .

وفي الدقيقة 44 طلب لاعبي المصري الحصول على ركلة جزاء إلا أن الحكم محمد الحنفي قرر استمرار اللعب بعد رجوعه لحكام الفار الذي أكدوا سلامة موقف لاعب الزمالك. واحتسب الحكم محمد الحنفي دقيقة واحدة كوقت بدلا ضائع لم يحدث خلالها أي تعديل في مجريات اللقاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف التقدم للفريق في شباك المصري البورسعيدي باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز .

وسجل عاشور الهدف في الدقيقة 55 من عمر المباراة بعد استلام الكرة على حدود المنطقة وتسديدها صاروخية على يمين الحارس في الزاوية العليا معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .