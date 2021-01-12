شكرا لقرائتكم خبر عن فريق المحترف يواجه الغنام في المباراة النهائية للصعود للدوري الممتاز للميني فوتبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق المحترف نظيره فريق الغنام في المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة من البحر الأحمر للدوري المصري للمينى فوتبول موسم 2020/2021 في لقاء يقام بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا يوم الجمعة المقبل.

من جانبه أكد محمد حمدي، مدير الكرة بفريق المحترف، أن فريقه أمام مهمة كبيرة، ولكنها ليست صعبة على مستوى اللاعبين وما اظهروه من قوة وحماس وإصرارهم من أجل الفوز والصعود لدوري الشهرة الدوري الممتاز وحذّر لاعبي الفريق من التراخي، ووعد اللاعبين بمكافآت مالية كبيرة جدًا في حال التأهل للدوري الممتاز ليكون أول فريق في تاريخ البحر الأحمر متأهل ويمثل المحافظة في الدوري الممتاز للمينى فوتبول.

ويتراس طارق محيى الدين مجلس إدارة منطقة البحر الأحمر للمينى فوتبول، ومحمد حمادة عضو مجلس الإدارة والمستشار الإعلامي للمنطقة الذين قدموا كامل الدعم للفرق المشاركة جميعًا، وإخراج الدورة بنجاح ومظهر مشرف والعمل على انتشار رياضة الميني فوتبول في محافظة البحر الأحمر.