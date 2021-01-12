شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برج العرب يستقبل منتخبي سلوفينيا وكرواتيا .. وفريق بيلا روسيا يجرى أول مران (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل منتخبي سلوفينيا وكرواتيا مطار برج العرب الدولي الثلاثاء للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال ٢٠٢١ والتي تقام في الفترة من ١٣ وحتي ٣١ يناير الجارى في الإسكندرية.

وتستقبل صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب فرق ( كرواتيا وقطر وانجولا واليابان وسلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا و الاتحاد الروسي لكره اليد ) وتعد البطوله الاكبر في تاريخها حيث يشارك ٣٢ دوله لاول مره .

مطار برج العرب يستقبل منتخبي سلوفينيا وكرواتيا .. وفريق بيلا روسيا يجرى أول مران (صور)

مطار برج العرب يستقبل منتخبي سلوفينيا وكرواتيا .. وفريق بيلا روسيا يجرى أول مران (صور)

مطار برج العرب يستقبل منتخبي سلوفينيا وكرواتيا .. وفريق بيلا روسيا يجرى أول مران (صور)

مطار برج العرب يستقبل منتخبي سلوفينيا وكرواتيا .. وفريق بيلا روسيا يجرى أول مران (صور)

مطار برج العرب يستقبل منتخبي سلوفينيا وكرواتيا .. وفريق بيلا روسيا يجرى أول مران (صور)

مطار برج العرب يستقبل منتخبي سلوفينيا وكرواتيا .. وفريق بيلا روسيا يجرى أول مران (صور)