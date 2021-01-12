شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تشكيل لقاء الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد «الأهلي ‏we‏ ‏السلام»، ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏ حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق، خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحسين الشحات، خط الهجوم: والتر بواليا.‏ ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شريف ووليد سليمان وعلي لطفي ‏وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد ومحمد هاني. ‏