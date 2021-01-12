شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تشكيل لقاء الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.
جاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق، خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحسين الشحات، خط الهجوم: والتر بواليا. ويجلس على دكة البدلاء: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد شريف ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد ومحمد هاني.
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