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الجبلاية تغير حكم لقاء الأهلي والإنتاج الحربي لهذا السبب

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، بسبب إصابته بفيروس ، ويستضيف الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، على ملعب السلام، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من مسابقة الممتاز.

وكان من المقرر أن يدير المباراة الحكم الدولي أمين عمر، لكن أوضحت التحاليل إصابته بكورونا، لذلك تم إسناد المباراة لمحمد عادل. ويتكون طاقم التحكيم الجديد من محمد عادل حكم ساحة، وأحمد توفيق مساعد أول ورجب محمد مساعد ثاني، ومحمود رشدي حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل، حكم فيديو، وإبراهيم محجوب، مساعد حكم فيديو.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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