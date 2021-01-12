شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تغير حكم لقاء الأهلي والإنتاج الحربي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويستضيف الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، على ملعب السلام، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر أن يدير المباراة الحكم الدولي أمين عمر، لكن أوضحت التحاليل إصابته بكورونا، لذلك تم إسناد المباراة لمحمد عادل. ويتكون طاقم التحكيم الجديد من محمد عادل حكم ساحة، وأحمد توفيق مساعد أول ورجب محمد مساعد ثاني، ومحمود رشدي حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل، حكم فيديو، وإبراهيم محجوب، مساعد حكم فيديو.