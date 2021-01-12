شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..الزمالك يتعادل سلبياً مع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الكرة بنادي الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم «أوباما» وأحمد سيد «زيزو» وعبدالله جمعة في خط الوسط وأشرف بن شرقي في خط الهجوم.

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وسط محاولات من الزمالك وحصل الفريق على ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء، ورد المصري بعدها بهجمة سريعة من الجانب الأيسر وحصل الفريق البورسعيدي على ركلة ركنية تعامل معها دفاع الفريق، وبعدها تبادل الفريقين السيطرة على وسط الملعب دون أي خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 12 مر عمر كمال جناح فريق المصري من الجبهة اليمنى سدد كرة قوية خارج مرمى محمد أبوجبل، بعدها حاول الزمالك الدخول في مجريات اللقاء بفضل سرعات أشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

وانحصر اللعب في وسط الملعب ومحاولات لم تتسم بالخطورة من جانب لاعبي الفريقين، واستمر الزمالك مستحوذا على مجريات اللعب والسيطرة على وسط الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاع المصري الذي لجأ للتأمين الدفاعي .

وفي الدقيقة 44 طلب لاعبي المصري الحصول على ركلة جزاء إلا أن الحكم محمد الحنفي قرر استمرار اللعب بعد رجوعه لحكام الفار الذي أكدوا سلامة موقف لاعب الزمالك.

واحتسب الحكم محمد الحنفي دقيقة واحدة كوقت بدلا ضائع لم يحدث خلالها أي تعديل في مجريات اللقاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.