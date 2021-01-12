شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة الإسماعيلي للقاهرة بعد الخسارة من الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود بعثة النادي الاسماعيلي إلى الأراضي المصرية يوم الخميس المقبل استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المؤجلة للفريق من الجولة السادسة. ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب مراكش الفرعي، بعد توديع البطولة العربية و الهزيمة أمام الرجاء المغربي 3-1 في مجموع اللقائين.

ويسعى الاسماعيلي لتحسين نتائجه المحلية بداية من مواجهة المقاولون المقبلة، حيث جمع الفريق ستة نقاط فقط من اول 6 مباريات خاضها ببطولة الدوري لم يحقق خلالهم إلا فوز وحيد.