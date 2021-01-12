شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لمحاضرات مراقبة جودة النظام الغذائي بمنافذ الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرع النادي الأهلي بمدينة نصر شهد اليوم، الثلاثاء، انعقاد المحاضرة الثانية ضمن محاضرات التوعية الخاصة بمراقبة جودة النظام الغذائي في مقر النادي وفروعه، بعد المحاضرة الأولى التي عقدت بمقر الجزيرة أمس، وذلك في إطار اهتمام مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.

وقال محمد الألفي، مدير الخدمات بمقر الجزيرة والمشرف العام على الخدمات والمنافذ بالنادي، إن المحاضرات تقام في حضور مديري المنافذ والشيف العمومي الخاص بكل منفذ، وذلك للتوعية بأفضل الوسائل الخاصة بمراقبة جودة النظام الغذائي في كافة فروع النادي، مشيدًا بدور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في إتمام هذه الخطوة الرائدة وغير المسبوقة، بعد الاستعانة بواحدة من الشركات العالمية الشهيرة في هذا المجال لضمان تحقيق أكبر استفادة منها.

وأضاف أنه تم مناقشة أفضل وأحدث وسائل ضمانات جودة النظام الغذائي، بعد أن قام مديرو المنافذ بنقلها إلى الطواقم العاملة لضمان تطبيقها بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم للغاية، لتكليل جهود إدارة النادي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، نظرًا لأهمية الجانب الغذائي في تجنب التعرض للعدوى.

وشدد الألفي على أن توعية العاملين بالمنافذ بأحدث وسائل الجودة تأتي استكمالًا لجهود النادي في مواكبة مستجدات التدريب والتطوير، في ظل التطبيق الصارم لتعليمات الصحة والسلامة، لضمان أفضل خدمة تليق بأعضاء النادي سواء في مقر الجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

ومن المقرر أن تعقد المحاضرة الثالثة في فرع النادي بالشيخ زايد خلال الأيام المقبلة.