شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: باتشيكو يطبق «العدالة» في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الابيض يطبق مبدأ العدالة داخل الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال حمزة، في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «باتشيكو مدرب جيد في تطبيق العدالة بين اللاعبين ويطبق هذا النظام بصرامة ويلعب في المباريات باللاعبين الذي يخوضوا التدريبات بجدية وتركيز».

وأضاف: «مصطفي محمد وفرجاني ساسي خارج عن التركيز نهائيا على الرغم من خوضهما التدريبات واذا كان مدرب مصري يدرب الزمالك كان سيلعب بساسي رغم غيابه الفترة الماضية».