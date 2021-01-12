شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتعادل مع سموحة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)، كلمته على مواجهة سموحة وضيفه البنك الأهلي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز. تقدم حسام حسن مهاجم سموحة، من ضربة جزاء في الدقيقة (44)، احتسبها الحكم أحمد العدوي بعد اللجوء لتقنية الفيديو. ثم تعادل البنك الأهلي من ضربة جزاء أيضا، عن طريق مهاجمه أحمد علي في الدقيقة (64).

وتقدم رجب نبيل لصالح سموحة في الدقيقة (85)، ولكن البنك الأهلي تعادل في الدقيقة (88)، بتصويبة صاروخية من فادي فريد. وفشل سموحة في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، ورفع رصيده مع مدربه أحمد سامي إلى 7 نقاط في المركز الـ11، وله مباراة مؤجلة ضد الإنتاج الحربي. وارتفع رصيد البنك الأهلي مع مدربه محمد يوسف، إلى 7 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف.