شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يكشف موقفه عن لقاء مارسيليا في السوبر الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكدت جاهزية نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، للمباراة المرتقبة ضد أولمبيك مارسيليا، غدا الأربعاء، في كأس السوبر الفرنسي. أعلن النادي في بيان رسمي أن الرباعي «نيمار، برسنيل كيمبيمبي، لياندرو باريديس وتيلو كيرير»، جاهزون لخوض لقاء السوبر، بعد تعافيهم من إصابات مختلفة.

ويغيب عن اللقاء كل من خوان بيرنات لتعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، والحارس ألكسندر لوتيليه لإصابته في المرفق.