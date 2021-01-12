شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أسوان يخضعون لاختبار رابيد تيست استعداداً للقاء المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان والجهاز الفني والاداري للفريق اليوم الإختبار الطبى رابيد تيست إستعدادا للقاء الجولة السابعة الخميس 14 يناير والتي يلتقي خلالها أسوان مع فريق غزل المحلة على ملعب المحلة بعد ان تقدم اسوان بطلب استبدال اقامة مباراته على ملعب المحلة بدلا من بتروسبورت.