شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بعودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يدرس اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين قرار السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة.

ويرغب المسؤولون السماح بعودة الجماهير بالشكل الذي يضفي على مباريات المسابقات المحلية طابعاً إيجابياً من دون أن يكون لذلك الأمر أي تأثيرات سلبية.

ويدرس المسؤولون اكثر من سيناريو وخيار، سواء بعودة تدريجية أو وفق نسبة محددة مع تطبيق كل معايير السلامة على مستوى التباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات الوقائية.

ومن المتوقع أن يتضح المشهد في ما يتعلق بعودة الجماهير خلال الأسبوع المقبل في حال تمت الموافقة على المقترحات التي تتم دراستها في الوقت الراهن.