شكرا لقرائتكم خبر عن إياب دوري الخليج العربي ينطلق 29 يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

علم «الخليج الرياضي» أن بداية الدور الثاني من دوري الخليج العربي ستكون في 29 و30 يناير/ كانون الثاني الجاري، مع إقامة مباريات المرحلة 14 من المسابقة التي سيستكمل دورها الأول يومي الجمعة، والسبت، المقبلين.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن البرنامج الجديد الذي سيعلن عنه قريباً لن يشتمل على الجدولة الكاملة للدور الثاني، بسبب ترقب مسؤولي رابطة المحترفين واللجنة الفنية في الرابطة للقرارات التي ستصدر عن الاتحاد القاري للعبة حول المواعيد الرسمية والنهائية لمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويتوقع أن يتضمن البرنامج الجديد مواعيد الجولات القادمة حتى المرحلة 21، حيث ستدخل المسابقة مرحلة من التوقف بسبب تجمع منتخب الإمارات الوطني الذي يستعد لخوض مباراتين دوليتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.