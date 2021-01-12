لجنة باستشاري الشارقة تطلع على برامج الصقارين وسباقات الهجن

اطلعت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بمجلس استشاري الشارقة، خلال زيارتها ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، كلاً من نادي الشارقة للصقارين ونادي الشارقة لسباقات الهجن، على خطط وبرامج هذه الأندية بالتنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي.

ضم وفد اللجنة من المجلس الاستشاري الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة شريفة موسى المازمي مقررة اللجنة، والدكتور عبدالرحمن محمد الياسي، وعائشة محمد بوخاطر، ونبيلة علي الحمادي، وطالب البلي الظهوري، وشيخة إبراهيم بن جويعد، ومن الأمانة العامة للمجلس الإعلامي إسلام الشيوي أمين سر اللجنة.

وأكد الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي، أهمية الشراكة التي يعززها المجلس الاستشاري مع كافة أندية إمارة الشارقة باعتبارها شريكاً حيوياً ومهماً في تحقيق الطموح المجتمعي في نشر الرياضة بين الأسر وفي كافة المناطق والمدن، موضحاً أن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية عمل اللجنة في إطار منظومة عمل المجلس الاستشاري والتأكيد على الاهتمام بجميع الرياضات ولمختلف الفئات العمرية.

والتقت اللجنة خلال زيارتها نادي الشارقة للصقارين في مليحة بمحمد خليفه البدواوي رئيس مجلس إدارة النادي وسالم عاطن الكتبي عضو مجلس الإدارة أمين السر.

وقدم البدواوي، شرحاً متكاملاً حول كافة أعمال النادي وتوجهاته المستقبلة وخططه لعام 2021 وما حققه من إنجازات منذ تأسيسه في عام 2016 ودوره في حماية رياضة الصقور وتنميتها كتراث ورياضة تمثل دولة الإمارات وتمكين الصقارين من ممارستها وفق تهيئة أفضل الإمكانات.

وفي نادي الشارقة لسباقات الهجن، التقت اللجنة بمطر علي بن هويدن رئيس مجلس الإدارة وخليفة مهير علي الخرم الكتبي عضو مجلس الإدارة.

وأوضح بن هويد، أن البيئة الرياضية والوسائل مهيأة لمواصلة تطوير رياضة الهجن في ظل الدعم السخي من قبل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن العمل يجري بعد تأسيس النادي على المساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بسباقات الهجن في الإمارة.