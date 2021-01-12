اتحاد الكرة يغرم سيد عبد الحفيظ 50 ألف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة عصر اليوم الثلاثاء عن عقوباتها الرسمية ضد كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وحلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، وهاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز.

وغرمت لجنة الانضباط الثلاثي المذكور بعقوبة الغرامة بقيمة 50 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة إيقاف مدرب إنبي لفريق 2006 عماد عزت حسانين 10 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعدما اعتدى بالضرب والسب على حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز بدوري القطاع.

واستندت اللجنة لعقاب عبدالحفيظ بسبب الاعتراضات التي قام بها الأخير لقرارات الحكام في مباريات الأهلي الأخيرة ببطولة الدوري العام، كما تم تغريم كلا من هاني سعيد وحلمي طولان 50 ألف جنيه للاعتراض على قرارات الحكام.