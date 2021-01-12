إمام عاشور يواصل هوايته ويتقدم للزمالك بصاروخية جديدة أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أحرز إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، أول أهداف فريقه خلال مباراة فريقه أمام نادي المصري البورسعيدي ضمن منافسات الأسبوع السابع من دوري we المصري.

وتقدم عاشور للزمالك في المباراة خلال الدقيقة 54 من زمن المباراة، بعدما سدد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أحمد مسعود حارس الفريق البورسعيدي.

وواصل إمام عاشور هوايته بتسديد الكرات الصاروخية، بعدما أحرز هدفاً صاروخياً خلال لقاء فريقه أمام فريق طلائع الجيش في الجولة الماضية من الدوري المحلي.

ورفع إمام عاشور رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 3 أهداف.