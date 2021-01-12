مباشر.. المصري 0-1 الزمالك.. إمام عاشور يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري والزمالك ضمن منافسات الأسبوع السابع في دوري we المصري.

ويتقاسم الزمالك صدارة جدول الدوري مع الأهلي برصيد 13 نقطة، بينما يقع المصري في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويتكون تشكيل الزمالك من: محمد أبو جبل، محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش" ، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، عبدالله جمعة، أشرف بن شرقي.

تفاصيل المباراة

جاءت التسديدة الأولى في المباراة عن طريق عمر كمال لاعب المصري في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، من داخل منطقة الجزاء ولكن تسديدته مرت أعلى مرمى نادي الزمالك.

وكاد المصري أن يتقدم في المباراة بعدما لعب أحمد قناوي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها أحمد ابو الفتوح لتعود الكرة إلى أحمد رفعت الذي أرسل كرة عرضية أخرى ولكن وصلت سهلة في يد أبو جبل حارس الزمالك.

ولعب أحمد ابو الفتوح كرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها يوسف أوباما بضربة رأسية وصلت سهلة في منتصف المرمى ليمسكها أحمد مسعود حارس المصري.

وجاءت هجمة خطيرة للمصري بعدما استلم كازادي تمريرة مرت من دفاع الزمالك وسدد مهاجم المصري تسديدة لحظة خروج أبو جبل من مرماه ولكن كرته خرجت الى خارج الملعب.

وكاد الزمالك أن يحرز الهدف الأول في اللقاء، بعدما انطلق زيزو بالكرة ومررها لبنشرقي الذي لعب كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ولكن عمرو موسي مدافع المصري أبعد الكرة من أمام يوسف أوباما.

وأهدر بنشرقي فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 39، بعدما استقبل كرة عرضية من الجانب الأيمن أرسلها المثلوثي داخل منطقة الجزاء، ليسدد اللاعب المغربي الكرة بقوة ولكنها خرجت أعلى مرمى المصري الى خارج الملعب ليضيع هدف محقق للزمالك.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، انطلق بنشرقي وتوغل داخل منطقة الجزاء بعد أن مر بين مدافعي المصري، وسدد كرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى أحمد مسعود حارس المصري إلى خارج الملعب.

وأطلق إمام عاشور لاعب الزمالك تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54، سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس أحمد مسعود، ليعلن عن تقدم الفريق الأبيض في المباراة.

وأجرى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك التغيير الأول للفريق، بخروج عبدالله جمعة ودخول أسامة فيصل.

وأحرز نادي الزمالك هدف ثاني في المباراة عن طريق أسامة فيصل الذي استلم تمريرة خلف مدافعي المصري في الدقيقة 80، لينفرد بحارس المصري ويراوغه ويسدد في المرمى الخالي، ولكن حكم الراية رفع رايته ليعلن وجود تسلل على لاعب الزمالك وأكدت تقنية الفيديو صحة قرار حكم الراية بعد ذلك.

وأجرى الزمالك تبديلاً ثانياً بخروج أشرف بنشرقي ودخول محمود عبد الرازق شيكابالا بدلاً منه.