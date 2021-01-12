التعادل يسيطر على الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري المقامة على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول، وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشباك لم تهتز .

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي

في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وعبدالله جمعة

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي