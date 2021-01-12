النصر يقترب من تجديد عقد سامي النجعي

ياسر رشاد - القاهرة - اقتربت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت من تجديد عقد سامي النجعي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية الى ان مجلس إدارة نادي النصر السعودي سيجدد عقد سامي النجعي اليوم الثلاثاء لمدة ثلاثة

أعوام مقبلة.من المقرر ان ينتهي عقد سامي النجعي مع النصر مطلع شهر فبراير المقبل.شارك سامي النجعي مع النصر هذا الموسم بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 8 مباريات نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة الاخر .يواجه فريق النصر نظيره فريق الرائد يوم الجمعة 15 يناير المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.