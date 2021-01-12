نادٍ هندي يستهدف ضم المغربي نورالدين أمرابط

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب نادي موهون باغا الهندي في التعاقد مع المغربي نورالدين أمرابط صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وكشفت تقارير صحيفة سعودية بان فريق موهون باغان الهندي يريد التعاقد مع نور الدين أمرابط خلال

الميركاتو الشتوي الحالي.واضافت التقارير الي أن إدارة موهون باغان غير راضية عن اداء براد إنمان وتسعي لضم أمرابط ليصبح بديلا له.من المقرر ان ينتهي عقد أمرابط مع النصر شهر يونيو المقبل.يواجه فريق النصر نظيره فريق الرائد يوم الجمعة 15 يناير المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.