لاعبو الزمالك يبدأون عمليات الإحماء قبل مباراة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عمليات الإحماء على ملعب الجيش ببرج العرب استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي بعد قليل، تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، ومدحت عبد الهادي المدرب العام، وكوستا مدرب الفريق .

فيما أدي محمد أبو جبل حارس المرمي تدريبات تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

على جانب أخر يؤدي البدلاء تدريبات خفيفة بالكرة، استعدادًا للاستعانة بأي منهم خلال أحداث اللقاء .

قام لاعبو الزمالك والجهاز الفني بقيادة المدرب جايمي باتشيكو، بالنزول إلى أرض ملعب الجيش ببرج العرب، والتحرك في محيطة، وذلك لمعاينة الأرضية والوقوف عليها قبل المباراة المرتقبة بعد قليل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

وسيبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل

في خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي

في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وعبدالله جمعة

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي