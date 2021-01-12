أوزيل: هذا هو الفارق بين ميسي ورونالدو

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الألماني مسعود أوزيل، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، عن الفارق الرئيسي بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال أوزيل على موقع التواصل

تويتر، إن رونالدو أثبت للجميع أنه الأفضل في العالم بعد تقديمه أداءً جيدًا في كل الفرق التي شارك معها، أما بروز ميسي خارج إسبانيا فهو أمر غير مؤكد، وهذا ما يعطي التفوق لرونالدو.

وتحدث أوزيل عن علاقته بالمنتخب الألماني ، قائلاً لا يوجد أي تواصل معهم الآن ، لكنني بلا شك واحداً من الجيل الذهبي للمانشافت والمتوج بلقب مونديال البرازيل عام 2014.

