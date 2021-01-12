الامارات | بالصور.. حارس إيطالي "مبتسما" بعد تحطم سيارته "الفيراري" في "محطة غسيل"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حارس إيطالي "مبتسما" بعد تحطم سيارته "الفيراري" في "محطة غسيل" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "كوريرا ديلا سبورت" الإيطالية أن حارس فريق جنوا الإيطالي، فيدريكو ماركيتي أظهر ردة فعلا غريبة وغير متوقعة، بأن بدا مبتسما حين علق على تحطم سيارته الفيراري الفاخرة، والبالغة 300 ألف يورو، بسبب خطأ من أحد عمال محطة لغسيل السيارات.

وتسبب خطأ في التشغيل وعدم قدرة الموظف على السيطرة على سيارة "فيراري 812 سوبر فاس" في تحطيم جزء كبير من مقدمة وخلفية السيارة والارتطام بخمس سياراة أخرى متوقفة في موقف محطة الغسيل، وذلك حين كان بصدد إيصال السيارة إلى مركز تدريبات النادي وتسليمها إلى الحارس.

وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة التي ستكلف عشرات الآلاف من اليورو لتصليحها، ظهر ماركيتي مبتسما على صفحته في "إنستغرام" وقال إنه "سعيد أن لا أحد أصيب بضرر، وأن السيارة يمكن تعويضها". وكشفت عن أن الحارس السابق لفريق لاتسيو الإيطالي، اشتهر بعشقه للسيارات، وعدم تردده في دفع أي أموال مقابل اقتناء السيارات الفاخرة.

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