شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: اللاعب الأفريقي في مصر مثل «البطيخة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة نجم الاهلى السابق أن الأرقام التي تم دفعها في الثنائي أليو بادجي وجيرالدو عالية للغاية مشددا على أن اللاعب الأفريقي لا يساوي أكثر من مليون دولار.

وقال كمونة في تصريحات لاستاد «المصري اليوم» مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «جيرالدو وبادجي لا يستحقان نهائيا هذه المبالغ التي تم دفعها من جانب النادى الأهلى واللاعب الافريقي في الدورى المصري لا يستحق أكثر من مليون دولار».

وأضاف: «اللاعب الأفريقي مثل البطيخة من الممكن أن يكون مميز أو سييء للغاية وغالبا في الدورى المصري يكون اللاعب الافريقي دون المستوي».