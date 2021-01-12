شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: مباراة الزمالك والمصري صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة نجم الاهلى السابق أن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي صعبة على الفريقين من الناحية الفنية بسبب رغبتهما فى تحقيق الفوز

وقال كمونة فى تصريحات لاستاد "المصري اليوم" مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: "المباراة صعبة على الفريقين فالزمالك يرغب فى الاستمرار فى تحقيق الانتصارات من أجل الصدارة بينما يرغب المصري فى التواجد بالمربع الذهبي".

وأضاف: "علي ماهر يحقق نتائج مميزة مع الفريق البورسعيدي وحسام حسن أنجح مدير فني تولي تدريب فريق المصري خلال السنوات الأخيرة".