شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل كأس العالم لكرة اليد برفقة منتخب الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اسقبل مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، منتخب الدنمارك الذي حضر بحوزته كأس العالم الخاص ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تنطلق، الأربعاء المقبل، وتستمر حتي 31 يناير الجاري.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المطار استقبل المنتخبات الدولية القادمة للمشاركة في البطولة وهم منتخبات النمسا وألمانيا والنرويج، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ضيوف مصر .

وأوضح أنه تم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لانهاء اجراءات وصول المنتخبات الخمس فور وصولهم، وتم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي عمل التحاليل اللازمة داخل الاوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتاكد من خلوهم من أي عدوى.

وتتولى سلطات أمن المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.