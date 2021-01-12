اخبار الرياضه

عبد المنصف: أتمى الإنضمام للمنتخب في المعسكر المقبل

0 نشر
إسلام صادق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: أتمى الإنضمام للمنتخب في المعسكر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة انضمامه للمنتخب الوطني لكرة القدم في المعسكر المقبل ،لافتا الى انه يستطيع المنافسة مع محمد الشناوي حارس الاهلي ومحمد ابوجبل حارس مرمى الزمالك على التواجد اساسيا خلال المباريات المقبلة.

وشدد عبد المنصف انه يركز في الوقت الحالي على الحفاظ على اداءه في المباريات خلال المرحلة المقبلة

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    150,753

  • تعافي

    119,212

  • وفيات

    8,249

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا