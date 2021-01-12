شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: أتمى الإنضمام للمنتخب في المعسكر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة انضمامه للمنتخب الوطني لكرة القدم في المعسكر المقبل ،لافتا الى انه يستطيع المنافسة مع محمد الشناوي حارس الاهلي ومحمد ابوجبل حارس مرمى الزمالك على التواجد اساسيا خلال المباريات المقبلة.

وشدد عبد المنصف انه يركز في الوقت الحالي على الحفاظ على اداءه في المباريات خلال المرحلة المقبلة