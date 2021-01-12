شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يثير أزمة قبل ساعات من مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، إعادة محمود علاء مدافع الفريق للتشكيلة الأساسية بسبب عدم الجاهزية البدنية،وهو ما تسبب في إثارة ازمة للاعب خلال الفترة السابقة

ووفقا لمصدر مسئوول داخل الجهاز الفني-رفض ذكراسمه-، فإنه على الرغم من انضمام محمود علاء لقائمة لقاء المصري البورسعيدي وذلك للمباراة الثانية على التوالي بعد عودته من الإصابة، إلا أن المدير الفني يُفضل الاحتفاظ باللاعب على مقاعد البدلاء تحسبا لأي ظروف طارئة رافضا دخوله التشكيلة الأساسية لعدم الجاهزية البدنية.

كان محمود علاء تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية والتي أبعدته عن المباريات الأخيرة.