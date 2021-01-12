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الزمالك يصل استاد برج العرب استعداد للمصري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى استاد الجيش ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها في تمام الساعة الخامسة مساء، في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق أربعة انتصارات، وتعادل وحيد في خمس جولات بالدوري الممتاز، ويمتلك في رصيده 13 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن الأهلي.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    150,753

  • تعافي

    119,212

  • وفيات

    8,249

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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