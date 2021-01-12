شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد برج العرب استعداد للمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى استاد الجيش ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها في تمام الساعة الخامسة مساء، في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

يذكر أن الزمالك حقق أربعة انتصارات، وتعادل وحيد في خمس جولات بالدوري الممتاز، ويمتلك في رصيده 13 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن الأهلي.