شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك قادر علي تحقيق طموحات اللاعبين بالفوز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب ايمن يونس نجم نادي للزمالك ومنتخب مصر. السابق لاعبي الفريق الكروي الأول بالزمالك بمواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير البيضاء بالمنافسة علي لقب الدوري

وقال يونس لاعبو الزمالك رجالة وعلي قدر المسؤولية وواثق من انهم سيحققون أهداف وطموحات اللاعبين

ويستضيف ستاد برج العرب مباراة الزمالم والمصري البورسعيدي المقرر لها في الخامسة مساء، في إطار منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

ويذكر ان الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو عقد محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة، شرح خلالها الخطة التي سيخوض بها مواجهة المصري كما قام بتوجيه المهام الأخيرة للاعبين قبل المباراة التي يسعى الأبيض لحسمها لصالحه والحفاظ على نتائجه الإيجابية.

وحقق الزمالك أربعة انتصارات، وتعادل وحيد في خمس جولات بالدوري الممتاز.