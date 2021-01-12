اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج ينظم احتفالية نجم الموسم

أبوظبي: أيمن بشير

احتفى اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أمس، بإنجازات إلياس حبيب علي «نجم موسم 2020» لاعب منتخب الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وسط حضور مميز بمسرح فندق قصر الإمارات في أبوظبي تقديراً لإنجازاته الذهبية التي حققها منذ إشهار الاتحاد في مايو 2017.

حضر الحفل عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد إبراهيم المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وكان في استقبالهم عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد.

وقدم طارق المهيري في كلمته خلال الحفل، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعمه الكبير لدفع مسيرة الاتحاد، مشيراً إلى التحديات التي واجهت الرياضة العالمية خلال 2020 على خلفية جائحة كورونا، وكيف حقق اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبد الله سعيد النيادي إنجازات ونجاحات متواصلة، من خلال إقامة الدورات التحكيمية «عن بعد» والبطولات الافتراضية، لضمان استمرارية الأنشطة الرياضية وعدم توقفها.

وتم خلال الحفل تقديم فيلم وثائقي حول مشوار نجم الموسم اللاعب الدولي إلياس حبيب علي، ركز على الدور التربوي والقيمي الذي يجب أن يتحمله النجم تجاه الأجيال الصاعدة، كلاعب قدوة يضطلع بدور مهم في نشر التوعية باتباع السلوكيات والممارسات السليمة لخدمة المجتمع.

واستعرض الفيلم مسيرة اللاعب منذ الصغر والإنجازات العالمية والآسيوية والعربية والمحلية التي حققها منذ 2018 بفوزه الأول في بطولة العالم بمدينة كانكون «المكسيك»، التي شاركت فيها 70 دولة من مختلف القارات، ونال فيها إلياس حبيب الميدالية الذهبية بعد التغلب على اللاعب البلغاري دانيال في نهائي وزن تحت 86 كجم.

كما فاز إلياس حبيب بذهبية البطولة الآسيوية للمواي تاي «أبوظبي 2019»، وذهبية البطولة العربية للمواي تاي لعام 2019، التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بالتعاون مع الاتحاد العربي بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وذلك بعد فوزه في النهائي على الأردني محمد سلامة في وزن تحت 79 كجم.

وكان مسك ختام إنجازات نجم الموسم إلياس حبيب فوزه بحزام بطولة الواكو في دولية الإمارات للكيك بوكسينج للمحترفين «K-1» بنسختها الثانية التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في دبي في نوفمبر 2020، بعد تغلبه على الإيرلندي داميان داركر في النزال الرئيسي.