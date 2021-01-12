شهر حافل بالفعاليات لأكاديمية فاطمة بنت مبارك

أبوظبي: أيمن بشير

يشهد شهر يناير الجاري العديد من الفعاليات الرياضية، الثقافية والاجتماعية لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في العاصمة أبوظبي، تتناسب مع اهتمامات السيدات الرياضيات من كافة الأعمار والجنسيات.

كما أن أثر ممارسة السيدات للأنشطة والمشاركة في الفعاليات يساهم بشكل كبير في نشر السعادة والتفاؤل ورفع روح المنافسة والتحدي، وهو ما تتطلع الأكاديمية إلى ترسيخه بين أفراد المجتمع. كما تقدم الدعم بشكل مباشر للمرأة الإماراتية، لتعزيز وغرس القيم المجتمعية والثقافية من خلال الندوات التثقيفية والفعاليات المجتمعية، بدعم لا محدود من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات.

وتستمر بطولات الأكاديمية طوال شهر يناير تماشياً مع رغبات جميع الفئات التي تفضل هذا النوع من الرياضات مثل الكارتينج، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية والصحية التي تعمل على ضمان البيئة المناسبة لمواجهة الجائحة.

وستكون إقامة الفعاليات الرياضية خلال هذا الشهر ذات طابع تنافسي من خلال سلسلة من الأحداث التي تشارك فيها محبات الرياضة ابتداءً من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبولينغ للسيدات في نسختها الثانية التي ستقام اليوم الأربعاء في مركز خليفة الدولي في مدينة زايد الرياضية، مما يعمل ويساهم في توسعة القاعدة الجماهيرية للبولينج بين السيدات. وذكر الموقع الرسمي للأكاديمية أن المشاركة ستكون مفتوحة لمختلف الأعمار والجنسيات من ثم يتبعها سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري في النسخة السابعة، الذي سيقام يوم الجمعة 22 يناير وسيكون أيضاً مفتوحاً لجميع السيدات بمختلف الجنسيات والأعمار ومراحل اللياقة البدنية وحيث تختلف المسافات بين 2.5 و5 و11 كم في جزيرة الحديريات، ويليه في يوم 27 يناير سباق الكارتينج الأول من نوعه بطول 1.2 كم وفقاً لأعلى معايير الأمان وأحدثها في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، ويتم استقبال طلبات المشاركة من عمر 16 سنة وما فوق.

والجدير بالذكر بأنه ستقام ندوة تثقيفية صحية افتراضية تتعلق بكيفية تطبيق التكنولوجيا العلمية الحديثة في متابعة ومراقبة التطورات الصحية والبدنية واللياقة للأفراد من خلال موقع زووم وذلك يوم 19 يناير.

وقالت «نيفيلي شندروجاني» مدير إدارة الاتصال والشؤون الفنية في الأكاديمية:«اهتمامنا في الأول والأخير يكمن في أن نستضيف الفعاليات الرياضية المصحوبة في الأساس باتباع التدابير الاحترازية والاشتراطات بحسب التعليمات الموضوعة من الجهات المختصة والتركيز على صحة وسلامة المشاركات بما يضمن نجاحها، وفي الوقت نفسه الاستمرار في نشر الثقافة الصحية النمطية في المجتمع، وحققت الأكاديمية نجاحات عدة عن طريق تنظيم البطولات خلال الموسم السابق الذي شهد تحديات كبيرة، وهذا تأكيد على مدى قوة ونجاح فريق العمل».