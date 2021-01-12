شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فرق تشارك في كأس دبي الفضية للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، عزمها الإعلان عن تفاصيل بطولة كأس دبي الفضية للبولو في مؤتمر صحفي موسع في العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المقبل «18 يناير الجاري» بالقاعة الكبرى بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتحظى البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسيشارك بها 7 فرق وبهانديكاب يصل إلى 18 جول وتنطلق منافساتها يوم الجمعة «22 يناير» على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وسيحضر المؤتمر رجل الأعمال محمد خلف الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة ومؤسس سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو وممثلو الفرق المشاركة وأعضاء اللجنة المنظمة وفريق الدعم اللوجستي للبطولة.

والفرق السبعة المشاركة هي فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق افزا بقيادة راشد الحبتور، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور محمد الحبتور، وفريق غنتوت بقيادة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق زيدان بقيادة رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان.