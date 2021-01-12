البنك الأهلي يخطف تعادلا مثيرًا أمام سموحة في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعادل فريق سموحة أمام نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري we المصري.

وتقدم سموحة بالهدف الأول في الدقيقة 44 من ركلة جزاء سجلها حسام حسن، قبل أن يتعادل البنك الأهلي بنفس الطريقة في الدقيقة 62 سجلها أحمد علي.

وعاد سموحة ليتقدم ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب رجب نبيل، لكن فادي فريد رفض الهزيمة وأدرك التعادل لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة من المباراة ليصل سموحة والبنك الأهلي للنقطة السابعة بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا وإنبي.

تشكيل البنك الأهلي:

"محمد مجدي مصطفى، محمد كوفي، أحمد ياسر، بهاء مجدي، معروف يوسف، محمود الزنفلي، فادي فريد، أسامة إبراهيم، موسى دياوارا، استريلا، محمد حامد عيسى".

تشكيل سموحة:

الهاني سليمان - أحمد جمال - رجب نبيل - محمد عبدالمنعم - حليمو - شريف رضا - محمد كناريه - علي غزل - ديرك نبسمبامي - رفيق كابو - حسام حسن".

ملخص المباراة

وحرم القائم الأيسر لمرمى فريق البنك الأهلي احراز نبسمبامي م التسجيل مبكرا في الدقيقة 3 بعدما صوب كرة داخل منطقة الجزاء لتصطدم بالقائم.

وفي الدقيقة 20 أهدر موسى دياوارا فرصة خطيرة بعد تمريرة من محمد حامد، حيث انفرد مهاجم البنك الأهلي بحارس سموحة لتنتهي الكرة بالاصطدام بين اللاعبين ويتوقف اللعب بعدما دخل الجهاز الطبي لفريق سموحة للاطمئنان على الهاني سليمان.

وبعد توقف المباراة لـ 4 دقائق، استأنف حكم المباراة اللعب بعدما قام الجهاز الطبي بالإطمئنان على الحارس الهاني سليمان.

وفي الدقيقة 43، لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لحسم قرار اعتراض لاعب سموحة حليمو داخل منطقة جزاء البنك الأهلي، ليحتسب ركلة جزاء، يتكفل بتنفيذها اللاعب حسام حسن الذي سجلها بنجاح معلنا عن الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثاني قرر محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي إجراء تغيير بدخول المهاجم أحمد علي بدلا من موسى دياوارا.

وفي الدقيقة 62، لجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو للمرة الثانية في المباراة ليحتسب ركلة جزاء للبنك الأهلي تكفل بتنفيذها أحمد علي ليسددها بنجاح على يسار حاء سموحة في الدقيقة 64.

وأهدر المهاجم حسام حسن فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني لسموحة، بعد عرضية رائعة من إسلام جمال حولها حسن لأعلي العارضة.

وفي الدقيقة 85 سجل اللاعب رجب نبيل الهدف الثاني لسموحة بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها نبيل في شباك حارس مرمى البنك الأهلي.

واحرز فادي فريد هدف التعادل لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 88، بعد تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.