تشكيل الزمالك.. المثلوثي أساسيًا وبنشرقي يقود الهجوم أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير لفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مباراته ضد المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في تمام الخامسة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وسيبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: محمد عبدالغني، محمود حمدي "الونش" ، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، عبدالله جمعة.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، إسلام جابر، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أوناجم، حسين فيصل، أسامة فيصل وأحمد عيد.