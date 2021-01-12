حسام غالي وحازم إمام يؤديان القسم في الجلسة الافتتاحية بمجلس النواب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أدى حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق وحسام غالي قائد الأهلي السابق، مساء اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية، أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.

وظهر كل من إمام وغالي في قاعة مجلس النواب حيث قام كل منهما بقراءة نص القسم طبقا للمادة (37) من قانون مجلس النواب، والتي تنص على أن يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس.

وجاء نص القسم على النحو التالي:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وقبل أيام، استخرج كل من حسام غالي وحازم إمام، بطاقات العضوية بعد تعيينهم في الأمانة العامة لمجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية.