تغريم عبدالحفيظ وهاني سعيد ضمن 4 قرارات للجنة الانضباط باتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها أمس الاثنين، فرض غرامة مالية على سيدعبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بقيمة 50 ألف جنيه، كما تم تغريم هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز بالقيمة المالية ذاتها.

كما اتخذت اللجنة قرارًا بتغريم حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي ماليًا، بجانب إيقاف عماد عزت مدرب الفريق البترولي (مواليد 2006) 10 مباريات وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 50 ألف جنيه.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط كالآتي:

-إيقاف عماد عزت حسنين مدرب فريق انبي (مواليد 2006) عشر مباريات وتغريمه خمسين ألف جنيه.

-تغريم حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي خمسين ألف جنيه.

-تغريم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خمسين ألف جنيه.

-تغريم هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز خمسين ألف جنيه.