اتحاد الكرة يستبدل حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استبدلت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكم مباراة الأهلي والإنتاج الحربي قبل ساعات من إقامة المواجهة المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بدوري we المصري.

ومن المقرر أن يحل الإنتاج الحربي ضيفًا على الأهلي في ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبحسب ما أعلن حساب اتحاد الكرة المصري على "فيسبوك" منذ قليل، فقد تم تعيين الحكم محمد عادل لإدارة المباراة بدلًا من أمين عمر دون إبداء أسباب.

وأبقى اتحاد الكرة على الحكام المساعدين كما كان معلن عنه وهم أحمد توفيق ورجب محمد، بيما يتولى محمد عباس قنديل مهمة حكم الفيديو المساعد.