مهاجم كيني.. الدحيل القطري يتعاقد مع أولنجا لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

واصل فريق الدحيل القطري دعم صفوفه بالتعاقد مع لاعب جديد في الخط الأمامي، بعد التعاقد في وقت سابق مع الإيراني علي كريمي لاعب نادي قطر على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وذكر حساب قنوات الكأس القطرية عبر تويتر:" الدحيل يتعاقد مع المهاجم الكيني مايكل أولنجا لمدة 3 سنوات قادما من كاشيوا ريسول الياباني".

ويسعى نادي الدحيل لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها في الفترة بين 1 فبراير وحتى 11 من الشهر ذاته.

وبذلك أصبحت قائمة الدحيل الأجنبية تضم كل من المغربي مهدى بن عطية والبرازيلى ادواردو دودو والبلجيكى ادميلسون والتونسى يوسف المساكني، والإيراني على كريمى.

ووفقا للوائح الدورى القطري، الذي يمنح كل فريق الحقفي قيد 3 لاعبين أجانب فقط وأخر أسيوي ولاعب يحمل جنسية عربية، فإن الدحيل اغلق قائمته ويجب عليه التخلي عن لاعب لاستقدام اخر.

وارتبط اسم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك بوجود مفاوضات معه من قبل الدحيل القطري، وبعد خطوة التعاقد مع المهاجم الكيني سيكون لابد من رحيل أحد الثنائي العربي يوسف المساكني أو مهدي بنعطية لاعطاء الفرصة لقدوم ساسي.