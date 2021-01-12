الخليج 365 يكشف خطوة جديدة في مفاوضات الزمالك ومدافع إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

قال مصدر في نادي إنبي، إن إدارة النادي البترولي منحت مدافع الفريق، أسامة جلال إذنًا من أجل الجلوس مع مسؤولي الزمالك بشأن التفاوض على الانضمام لصفوف الفريق الأبيض.

وأبدى الزمالك رغبة في التعاقد مع المدافع الشاب لتقوية الخط الخلفي للفريق خلال الفترة المقبلة.

مصدر في إنبي قال من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن النادي البترولي لا يُمانع رحيل المدافع إلى فريق الزمالك، كما حصلت الإدارة على موافقة من جانب المدرب حلمي طولان على نفس الأمر.

المصدر نفسه أكمل أن الساعات المقبلة قد تشهد جلسة بين إدارة الزمالك واللاعب ووكيله أحمد يحيى لبدء المفاوضات مع أسامة.

واشترط نادي إنبي الحصول على 15 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل اللاعب على أن يتم دفعها نقدًا وهو ما تحفظ عليه الزمالك الذي يرغب في تقسيط المبلغ وهو ما سيتم التفاوض عليه خلال الفترة المقبلة.