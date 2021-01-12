شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين اتحاد جدة والاتحاد العربي بسبب أحمد حجازي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد مسؤولو نادي اتحاد جدة تصريحات طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية للأندية، عن غياب نجم الفريق أحمد حجازي مدافع الاهلي الاسبق عن نهائي المسابقة،وقال آل الشيخ إن لجنة المسابقات بالاتحاد العربي رفضت إلغاء إنذار حجازي، ليتأكد غيابه عن المباراة النهائية ضد الرجاء المغربي.



وأكد مصدر من نادي اتحاد جدة أن تصريحات طلال آل الشيخ متناقضة،وقال المصدر : "تقدمنا باحتجاج بخصوص الإنذار الثاني لحجازي، واللجنة لم تتجاوب معنا".

وأوضح المصدر: "تحدث آل الشيخ عن صعوبة إلغاء إنذار حجازي، بحجة أن البطولة تعتمد على النظام الدولي وليس نظام الحواري".



وأضاف: "هذا أمر مضحك، أليست اللجنة ذاتها هي من ألغت طرد هيثم الجويني لاعب الترجي التونسي ضد الهلال السعودي بالبطولة العربية؟".



وتابع: "الكل أجمع على أن حصول حجازي على الإنذار في مباراة الشباب لم يكن مستحقا، كان على اللجنة أن تكون حيادية".