شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: غياب الجماهير سيكون أمر سلبى على المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن غياب الجماهير عن كأس العالم المقبلة سيكون أمرا سلبيا في غير مصلحة منتخب مصر "لكن الأهم صحة الجميع".

وقال هشام نصر في تصريحات إذاعية : "نعتذر للجماهير، وبالفعل سنفتقد سلاحا في غاية الأهمية بغيابهم".

وأضاف"لدينا طموح كبير في مونديال اليد بالوصول إلى أبعد مرحلة في البطولة ورسم البسمة على وجوه الجماهير المصرية".

وتابع: "قررنا اختيار قرعة صعبة لهدف معين، وهو تجنب مواجهة هذه المنتخبات في الأدوار النهائية من عمر البطولة، ورغم ذلك نطمح في تصدر المجموعة". واختتم: "أشكر الفنان تامر حسني على موافقته على الحضور وقيادة حفل الافتتاح".