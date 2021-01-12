شكرا لقرائتكم خبر عن لبيب: نظام الفقاعة سيقود مونديال اليد للنجاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب مدير عام بطولة كأس العالم لكرة اليد، أن مصر سوف تتطبق نظام فقاعة الحجر الصحي مع جميع المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي.

وقال لبيب : عقب وصول المنتخبات إلى مطار القاهرة، سيُمنع اختلاطهم حتى الوصول لفندق الإقامة، عبر حافلات معقمة".

وتابع: "كما سيكون في استقبالهم طاقما طبيا لإجراء مسحات كورونا".

وأضاف "لن يخرج أي منتخب من فندق الإقامة سوى للذهاب لخوض التدريبات والمباريات، وذلك للحد من الإصابات بفيروس كورونا، حتى نضمن نجاح البطولة".

وأوضح: "الاتحاد الدولي هو صاحب قرار رفض حضور الجماهير لمباريات كأس العالم لليد، بعد أن هددت المنتخبات بالانسحاب في حال الموافقة على دخول المشجعين للملاعب.

وأكمل قائلا: "مصر قبلت التحدي بتنظيم البطولة في هذا التوقيت الصعب، ولدينا ثقة كبيرة في وصول منتخبنا الوطني لأبعد مرحلة ممكنة، بعد تجهيزه جيدا".