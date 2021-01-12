شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طرحت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، الفيديو الرسمي لأغنية مونديال اليد المقرر انطلاقة خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى، وحملت الأغنية الرسمية اسم (ارفع ايدك) وشارك فيها المطرب المصري تامر حسني، بجانب 3 مطربين ألمان من أصول مصرية، وهي الأغنية التي سيتم تقديمها في حفل الافتتاح.

في سياق آخر، أعلن خالد فتحي، نائب مدير البطولة، وصول 12 منتخبا إلى مصر حتى الان ، لخوض المونديال، وهي: "الجزائر والنمسا وكرواتيا والدنمارك وكوريا الجنوبية والسويد وتونس وسلوفينيا وفرنسا وألمانيا والنرويج وتشيلي".ووصل منتخب مصر إلى مقر إقامته مساء اليوم الإثنين، وسط إجراءات احترازية مشددة، وسيدخل في نظام الفقاعة الطبية المتبع بالمونديال منعا للإصابات بفيروس كورونا.

ويقص المنتخب المصري شريط افتتاح البطولة بمواجهة منتخب تشيلي، بعد غدٍ الأربعاء، على الصالة الرئيسية لستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.