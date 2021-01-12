شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: الفوز على إنبى له مكاسب عديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد شرف، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى ، مواليد 2003، بأداء اللاعبين في مواجهة إنبي التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 في بطولة الجمهورية، مؤكدًا أنهم قدموا أداءً رائعًا طوال الـ90 دقيقة.

وقال شرف: «إنبي فريق محترم للغاية ولديه جهاز فني متميز، والفوز عليه في ملعبه شيء جيد، هم يعتمدون دائمًا على الكرات الطويلة، ولكننا فرضنا طريقة لعبنا وتناقلنا الكرة على الأرض واستحوذنا عليها بشكل كبير، وكنا الأفضل طوال المباراة».

تابع شرف قائلا: «أهم ما في الفوز على إنبي هو استعادة اللاعبين الثقة في أنفسهم وتصحيح الأوضاع في جدول الترتيب، وهدفنا الرئيسي هو التأهل للمرحلة النهائية والمنافسة بقوة على لقب البطولة».