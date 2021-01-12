شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنتج فيديوهات ترويجية بثلاث لغات لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنتجت وزارة الشباب و الرياضة فيديوهات ترويجية، بثلاث لغات " العربية - الانجليزية - الفرنسية" عن الصالات المستضيفة لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى .

وتضمنت الفيديوهات التى أعدتها الوزارة عرضاً توضيحياً للصالات الأربعة المستضيفة للبطولة وهى " صالة ستاد القاهرة - الصالة المغطاة بالعاصمة الادارية الجديدة- مجمع حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر- صالة برج العرب"، حيث تم إبراز الصالات وبيان سعة كل صالة ، تكلفة تطويرها و مدى استعدادها لاستضافة المباريات .

وألقت الفيديوهات الضوء على الصالة الرئيسيّة التى ستستضيف حفل الافتتاح وهى صالة ستاد القاهرة التى تأسست عام 1991، وتم تطويرها استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد، بتكلفة 133 مليون جنيها ، وتسع 17 ألف متفرجا ، و تقام المباراة الافتتاحية بين مصر و تشيلى، و مباريات المجموعتين الرابعة التي تضم منتخبات الدنمارك ، البحرين ، الارجنتين ، الكونغو الديمقراطية ، وكذلك السابعة وتضم منتخبات مصر و السويد و تشيلى و التشيك .

ومن الماضى إلى الحاضر، تتضمن الفيديوهات عرضاً شيقاً لصالة العاصمة الادارية التى تتسع لحوالى 7500 متفرجا و تم تأسيسها عام 2020 ضمن مشروعات المدينة الرياضية فى العاصمة الادارية والتى تبعد عن القاهرة حوالى 60 كيلو مترا وتستضيف مباريات المجموعتين الثانية " اسبانيا وتونس والبرازيل و بولندا" والسادسة "البرتغال والجزائر وأيسلندا والمغرب".

وتبرز الفيديوهات الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر وهى صاحبة الموقع الاستراتيجى وذلك لوجودها ضمن مجمع كبير يضم الاتحاد الافريقى ، والاكاديمية الافريقية للعبة وأيضا موقعها المهم للغاية بالنسبة للقاهرة والجيزة منطقة الاهرامات لمكانتها التاريخية ، وقد تم تسميتها بصالة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة وذلك تكريماً له.

وتستضيف الصالة منافسات المجموعتين الأولى والخامسة وتم تأسيسها العام الماضى على مساحة 31 ألفا و680 مترا مربعا، بتكلفة مليار و400 ألف جنيها وتستوعب 5000 متفرجا.

أما الصالة الرابعة التى تتضمنها الفيديوهات هى صالة ملعب الجيش فى مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية والتى تم إنشاؤها خصيصا لكأس العالم بسعة 5000 متفرجا وهو الملعب الوحيد الذى يبتعد عن القاهرة ، حيث تستضيف الصالة المجموعة الثالثة التى تضم " كرواتيا واليابان وأنجولا وقطر" بجانب المجموعة الثامنة التى تضم " سلوفينيا وروسيا وكوريا الجنوبية وبيلاروسيا".