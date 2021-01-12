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تشكيل الأهلى المتوقع أمام الانتاج

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على ملامح تشكيل المارد الأحمر في مواجهة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري الممتاز، المقررة اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، فى حراسة المرمى وفى خط الدفاع: محمد هاني وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون.

وفى خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وفى الهجوم: محمود كهربا ووالتر بواليا وحسين الشحات.

يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز 16، برصيد 4 نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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